Российского чиновника обвинили в госизмене

Хабаровский суд арестовал сотрудника госучреждения по обвинению в госизмене

Суд в Хабаровске заключил под стражу сотрудника государственного учреждения, обвиняемого в госизмене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Арестованный занимал руководящую должность в одном из краевых государственных казенных учреждений. По версии следствия, он помогал другому государству в деятельности, направленной против безопасности России и ее армии. Другие подробности не сообщаются.

Следователь полагал, что чиновник сможет скрыться от следствия у брата за границей и попросить политическое убежище. По его ходатайству суд отправил фигуранта в СИЗО на два месяца. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее в Липецкой области осудили молодого человека за госизмену.