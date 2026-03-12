Реклама

07:25, 12 марта 2026

Российского чиновника обвинили в госизмене

Хабаровский суд арестовал сотрудника госучреждения по обвинению в госизмене
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Суд в Хабаровске заключил под стражу сотрудника государственного учреждения, обвиняемого в госизмене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Арестованный занимал руководящую должность в одном из краевых государственных казенных учреждений. По версии следствия, он помогал другому государству в деятельности, направленной против безопасности России и ее армии. Другие подробности не сообщаются.

Следователь полагал, что чиновник сможет скрыться от следствия у брата за границей и попросить политическое убежище. По его ходатайству суд отправил фигуранта в СИЗО на два месяца. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее в Липецкой области осудили молодого человека за госизмену.

