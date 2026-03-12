Селфи 65-летней Джулианны Мур без макияжа восхитило поклонников

Американская актриса и писательница Джулианна Мур восхитила фанатов селфи без макияжа. Фото и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

65-летняя звезда «Ганнибала» поделилась снимками с путешествия по Риму. Так, она запечатлела себя на камеру в черном наряде и с распущенными волосами. На размещенном кадре видно, что знаменитость решила отказаться от декоративной косметики, чтобы продемонстрировать естественную внешность.

Поклонники оценили фото Мур в комментариях под публикацией, которое набрало 32,7 тысячи лайков. «Словно сияешь», «Одна из самых красивых актрис современности», «Твоя красота должна быть примером для других звезд. Настоящая», «Отлично выглядишь», «Красотка», — высказывались они.

В январе 2023 года Джулианна Мур рассказала о детали внешности, которую она случайно испортила на всю жизнь в молодости.