Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:53, 12 марта 2026Ценности

Селфи 65-летней Джулианны Мур без макияжа восхитило поклонников

Мария Винар

Фото: @juliannemoore

Американская актриса и писательница Джулианна Мур восхитила фанатов селфи без макияжа. Фото и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

65-летняя звезда «Ганнибала» поделилась снимками с путешествия по Риму. Так, она запечатлела себя на камеру в черном наряде и с распущенными волосами. На размещенном кадре видно, что знаменитость решила отказаться от декоративной косметики, чтобы продемонстрировать естественную внешность.

Поклонники оценили фото Мур в комментариях под публикацией, которое набрало 32,7 тысячи лайков. «Словно сияешь», «Одна из самых красивых актрис современности», «Твоя красота должна быть примером для других звезд. Настоящая», «Отлично выглядишь», «Красотка», — высказывались они.

В январе 2023 года Джулианна Мур рассказала о детали внешности, которую она случайно испортила на всю жизнь в молодости.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров назвал не имеющими оправдания действия войск Ирана

    Снятая с рейса за просмотр видео без наушников пассажирка устроила истерику

    Славе посоветовали завершить карьеру после скандального концерта

    Раскрыты подробности теракта против высокопоставленного военного в Крыму

    Южнокорейскую систему ПВО впервые применили в боевых условиях

    Ветеран СВО рассказал о судебном преследовании со стороны главы «Ахмата»

    Российский «Свод» захватит цель СВО издалека

    Москва приготовилась побить три рекорда

    Селфи 65-летней Джулианны Мур без макияжа восхитило поклонников

    В Крыму готовился подрыв высокопоставленного военного

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok