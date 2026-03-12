Семья бросилась спасать унесенных волной возлюбленных и не выжила

The Sun: Четыре человека не выжили в океане у берега города Альгарробо

Четыре человека попытались спасти унесенную волной в Тихий океан девушку и не выжили. Об этом сообщило издание The Sun.

Трагедия развернулась вечером у берега города Альгарробо 9 марта. Когда 26-летняя Патрисия дель Пилар Белло Лабе гуляла по набережной с бойфрендом Фелипе Эрнандесом Бустосом, мощная волна сбила ее с ног и утащила в океан. Бустос бросился спасать девушку, но вскоре сам начал бороться за жизнь.

Пару с берега заметили популярный чилийский блогер, 43-летний Бен Роберт Вуд и члены его семьи: 77-летний отец Норман Рэй Вуд, а также девушка Роберта 47-летняя Мария Хосе Дуарте Урета. Они отправились на помощь возлюбленным, но не справились со стихией, все трое утонули, как и жертва несчастного случая — Патрисия. Уточняется, что Бустос выжил, его вытащили из воды военнослужащие ВМС.

Ранее унесенная волнами в океан россиянка не выжила в последний день отпуска в Азии. 51-летняя жительница Москвы Людмила почти месяц отдыхала с друзьями за границей.