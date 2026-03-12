Реклама

Из жизни
07:01, 12 марта 2026Из жизни

Серийный убийца стал знаменитым блогером и вызвал скандал

В Румынии серийный убийца Чампар вышел из тюрьмы и стал знаменитым блогером
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Кадр: CrimeTV ro / YouTube

В Румынии серийный убийца вышел на свободу, стал знаменитым блогером и вызвал скандал. Об этом пишет Need To Know.

В 1997-м Мариуса Чампара приговорили к 99 годам тюрьмы за серию расправ. Мужчина, которому сейчас 51 год, осиротел в 12, и быстро стал малолетним преступником. С 1994 по 1997 год он совершил серию жестоких ограблений. Для шести пострадавших встреча с подростком-убийцей оказалась роковой. Одну из жертв Чампар обезглавил, а в другом случае расправился с 84-летней женщиной в новогоднюю ночь.

В 1997 году его поймали и осудили, причем следователи и судьи отметили крайнюю жестокость совершенных преступлений и полное отсутствие раскаяния. Однако в 2020 Чампара выпустили за хорошее поведение. Это решение вызвало скандал в Румынии, а еще больше люди возмутились после того, как серийный убийца начал строить успешную карьеру блогера. Сейчас у Чампара около 200 тысяч подписчиков в социальных сетях. В постах и видео мужчина рассказывает о своей преступной жизни, а также об адаптации в обществе после тюрьмы.

В очередной раз общественность возмутилась после того, как Чампара прокомментировал расправу над 13-летней школьницей, которую, по версии следствия, совершил 15-летний подросток и его приятели. Серийный убийца заявил, что следующей жертвой малолетних преступников может стать мать девочки. Многие люди заявили, что подобные высказывания могут повлиять на общественное мнение и повредить следствию.

В октябре 2025 года сообщалось, что в Бразилии поймали гламурную серийную убийцу. За пять месяцев женщина расправилась с четырьмя мужчинами.

