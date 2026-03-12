Asia Times: ЕС может отменить санкции против России на фоне войны США с Ираном

Европейский союз (ЕС) нуждается в энергоносителях из России, особенно на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Как пишет издание Asia Times, для того, чтобы получать российские ресурсы, ЕС может отменить санкции в ближайшее время.

В публикации говорится о том, что переориентация российского экспорта на азиатский рынок продолжается уже четыре года и окажется неокончательной, если Евросоюз не отменит санкции.

Кроме того, Европе российские ресурсы гораздо важнее и нужнее, нежели Москве данный ранок сбыта, утверждает автор материала.

«[Дональд] Трамп может снять санкции США с российских энергоносителей и приказать ЕС последовать его примеру и возобновить крупномасштабный импорт, после чего они совместно вынудят Зеленского принять как минимум часть требований [Владимира] Путина насчет мира», — говорится в материале.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон высказался на тему отмены санкций против России, а также поддержки Украины.