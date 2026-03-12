Совбез ООН принял резолюцию с призывом к Ирану прекратить атаки на третьи страны

Совет Безопасности ООН одобрил резолюцию, предложенную Бахрейном, которая осуждает удары Ирана по территории арабских государств и требует от Тегерана немедленно прекратить атаки. Документ поддержали 13 из 15 членов Совбеза, он опубликован на сайте совета.
Россия и Китай воздержались от голосования.
Из текста резолюции следует, что иранские удары по третьим странам квалифицируются как «нарушение международного права и серьезная угроза международному миру и безопасности». В документе выражено сожаление в связи с тем, что целью атак стали гражданские объекты, что привело к жертвам среди мирного населения. Совет Безопасности также осудил любые действия или угрозы Ирана, направленные на закрытие или препятствование международному судоходству через Ормузский пролив.
При этом в принятой резолюции отсутствует какое-либо упоминание или осуждение ударов США и Израиля по иранской территории.
Ранее сообщалось, что Россия подготовила проект резолюции Совета Безопасности ООН с призывом прекратить военный конфликт на Ближнем Востоке. СБ ее отклонил.