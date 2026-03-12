Реклама

05:50, 12 марта 2026

США пришлось задействовать часть нефтяного резерва

Александра Синицына
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

США пришлось задействовать часть стратегического нефтяного резерва из-за резкого роста цен на энергоресурсы. Мера направлена на смягчение последствий повышения стоимости нефти, об этом объявил американкий лидер Дональд Трамп в разговоре с телеканалом WKRC.

«Сейчас мы немного уменьшим объем, и это снизит цены», — сказал глава Белого дома.

Глава Министерства энергетики Крис Райт уточнил, какой именно объем планируется высвободить из стратегического нефтяного резерва. Речь идет о 172 миллионах баррелей.

По словам американского министра, 11 марта страны — члены Международного энергетического агентства (МЭА) договорились высвободить часть своих стратегических резервов ради сдерживания цен на нефть, растущих из-за ситуации на Ближнем Востоке. Общий объем составит 400 миллионов баррелей.

Райт добавил, что в течение следующего года эти стратегические запасы будут восполнены примерно на 200 миллионов баррелей.

Ранее сделал прогноз по ценам на нефть. Он заверил, что вскоре они снизятся сильнее, чем можно было ожидать.

