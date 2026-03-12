Реклама

19:47, 12 марта 2026Спорт

Стала известна сумма премиальных для российских паралимпийцев

Российским паралимпийцам заплатят по миллиону рублей
Владислав Уткин

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Стала известна сумма премиальных для российских паралимпийцев. Им заплатят по миллиону рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Деньги будут выплачены одним из партнеров Паралимпийского комитета России (ПКР). «Каждому спортсмену нашей сборной будет выплачено по 1 млн рублей, и особенно важно, что это поощрение не зависит от занятого места или итогового результата», — сказал президент организации Павел Рожков.

Также Рожков отметил, что этот партнер не в первый раз выплачивает премиальные российским паралимпийцам. «Это не первый случай, когда эта компания приходит на помощь паралимпийцам. Четыре года назад она одной из первых поддержала команду, направив более 54 млн рублей», — подчеркнул Рожков.

Зимние Паралимпийские игры проходят в Милане и Кортина д`Ампеццо с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть российских спортсменов, они соревнуются с флагом и гимном. К текущему моменту они завоевали четыре золотых, одну серебряную и две бронзовых медали.

