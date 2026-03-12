Реклама

Стало известно о массовой погоне самолетов США и Канады за российскими бомбардировщиками

NI: США отправили 12 самолетов в погоню за российскими бомбардировщиками Ту-142
Варвара Кошечкина
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Североамериканское командование воздушно-космической обороны было вынуждено поднять в небо сразу 12 самолетов США и Канады для сопровождения двух российских противолодочных бомбардировщиков Ту-142. Об этом сообщает The National Interest (NI).

В материале говорится, что в воздух были подняты два F-35A Lighting II, два F-22 Raptor, четыре заправщика KC-135 Stratotanker, один самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3 Sentry, а также два канадских истребителя CF-18 Hornet и заправщик CC-150 Polaris. Все это время Ту-142 находились в воздухе.

«Российские самолеты не вторгались в суверенное воздушное пространство США или Канады. Такая активность России в зонах идентификации противовоздушной обороны на Аляске и в Канаде происходит регулярно и не рассматривается как угроза», — говорится в сообщении, распространенном командованием.

Авторы материала сочли столь серьезное сопровождение демонстрацией боеготовности США, несмотря на продолжающийся конфликт с Ираном.

Ранее стало известно, что США загружают бомбардировщики B-1 бомбами, предназначенными для уничтожения бункеров и поражения целей под землей.

