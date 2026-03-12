Реклама

Пентагон начал подготовку к ударам по глубоко залегающим целям в Иране

CNN: Бомбардировщики B-1 загружаются бомбами, поражающими цели под землей
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Американские бомбардировщики B-1 загружаются бомбами, предназначенными для уничтожения бункеров и поражения целей под землей. Об этом сообщает CNN.

«Это свидетельствует о том, что Пентагон, возможно, готов отправить эти тяжелые бомбардировщики над Ираном для нанесения ударов по глубоко залегающим целям, таким как склады ракет и беспилотников», — говорится в материале.

Как отмечает телеканал, тот факт, что бомбардировщики загружались ракетами на виду у наблюдателей на базе ВВС Фэрфорд в Великобритании, также посылает еще один сигнал: к Ирану приближается одно из самых мощных вооружений, имеющихся в распоряжении США, и Иран мало что может сделать, чтобы его остановить.

Ранее забитые ракетами и минами подземные тоннели в Иране попали на видео. Внутри — беспилотные катера, противокорабельные ракеты и морские мины, говорится в публикации.

9 марта президент России Владимир Путин поговорил по телефону с американским лидером Дональдом Трампом. Он позвонил Путину, чтобы «обсудить развитие текущей международной обстановки». Акцент в разговоре политиков был вокруг Ирана и на переговорах по Украине.

