Экономика
18:53, 12 марта 2026Экономика

Стало известно о недвижимости Басты на сотни миллионов рублей

«Звездач»: Баста владеет недвижимостью в РФ стоимостью в сотни миллионов рублей
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Рэпер Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко) и его жена владеют недвижимостью в Москве, Подмосковье и Ростове-на-Дону общей стоимостью сотни миллионов рублей. Об этом стало известно Telegram-каналу «Звездач».

В собственности звезды и его семьи в Москве три квартиры. Одна из них, пятикомнатная, находится в Аптекарском переулке в центре столицы, в доме 1928 года постройки. Ее площадь, по разным данным, составляет около 100-200 квадратных метров, а стоимость после проведенного ими ремонта достигает миллиона долларов. Принадлежит объект супруге Басты, Елене Пинской, которая зарегистрирована в квартире с начала 2000-х годов.

По соседству, в клубном доме в Гороховском переулке 2015 года постройки, расположена другая недвижимость Вакуленко и его жены — апартаменты метражом 91 квадрат. Их стоимость оценивается примерно в 100 миллионов рублей. Помимо этого, сообщает «Звездач», Пинскую видели в одной из башен делового квартала «Москва-Сити», Neva Towers. Комплекс с панорамными окнами и потолками высотой почти четыре метра сдали в 2020 году, площадь апартаментов жены рэпера там составляет 125 квадратных метров. Известно, что аналогичный по метражу объект на 41-м этаже в данный момент продается за 125 миллионов рублей.

Что касается Подмосковья, в Люберцах в собственности у исполнителя находится двухэтажный особняк площадью около 530 квадратов. На веранде обустроена зона, где можно устроить пикник или принять солнечные ванны. «Что сейчас с домом, неизвестно», — уточнил автор публикации.

Наконец, в Ростове-на-Дону Вакуленко владеет квартирой площадью практически 120 квадратных метров примерно за 21,5 миллиона рублей. До недавнего времени он был зарегистрирован в ней.

Ранее певец Прохор Шаляпин заявил, что не получал недвижимость в наследство от возлюбленных и нажил все имущество своим трудом.

