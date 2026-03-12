Стало известно о жертвах и раненых при атаке ВСУ на предприятие в регионе России

Кондратьев: ВСУ атаковали сельскохозяйственное предприятие в Краснодарском крае

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали сельскохозяйственное предприятие в Краснодарском крае. Двое ранены, еще одного человека спасти не удалось, сообщил глава региона России Вениамин Кондратьев в Telegram.

По данным губернатора, пострадавшие — сотрудники предприятия. Их госпитализировали. О состоянии раненых на данный момент ничего неизвестно.

Сообщается, что атака была совершена днем, 12 марта на предприятие в промзоне станицы Новоминской Каневского района. В результате оказались повреждены административные здания и цистерны с патокой. Также было локальное возгорание, которое оперативно ликвидировали. «На месте работают оперативные и специальные службы», — уточнил Кондратьев.

Ранее сообщалось, что в ночь на 11 марта ВСУ в целях остановки поставок газа европейским потребителям предприняли очередную атаку с применением ударных беспилотников по инфраструктуре компрессорной станции «Русская» в населенном пункте Гай-Кодзор Краснодарского края, обеспечивающей подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток».