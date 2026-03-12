Страна НАТО захотела отказаться от российского урана

Минэнерго США: Соединенные Штаты хотят снизить зависимость от российского урана

Министр энергетики США Крис Райт рассказал о том, готова ли страна продолжать закупки российского обогащенного урана. Главу ведомства процитировало InfoMoney.

По его словам, Соединенные Штаты надеются, что им удастся снизить зависимость от закупок этого радиоактивного элемента у России. Добиться этого Вашингтон надеется за счет реорганизации цепочек поставок в энергетическом и ядерном секторах. Как подчеркнул министр, российский уран не станут использовать ни США, ни Европа и большая часть остального мира.

В начале осени прошлого года Райт уже заявлял о желании США сократить зависимость от российского ядерного топлива. Тогда он признал, что полностью отказаться от него невозможно, но Штаты «приближаются к этому моменту». По его словам, стране нужно наращивать производство урана и мощности по его обогащению.