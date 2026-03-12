Реклама

Трамп заявил о стремительном развитии ситуации с Ираном

Марина Совина
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Cитуация с Ираном развивается очень стремительно, заявил американский президент Дональд Трамп. Об этом пишет РИА Новости.

В Белом доме он высказался о конфликте на Ближнем Востоке. «Ситуация с Ираном развивается очень стремительно. Все идет очень хорошо … сейчас они платят очень большую цену», — подчеркнул глава государства.

Ранее американский политик рассказал, что США одержали победу над Ираном в первый час конфликта.

Также он отметил, что США усилят удары по Ирану в 20 раз в том случае, если Тегеран будет противодействовать поставкам нефти через Ормузский пролив.

