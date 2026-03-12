Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:08, 12 марта 2026Мир

Уиткофф рассказал о встрече с Дмитриевым

Уиткофф: Делегации России и США договорились поддерживать контакт
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Стивен Уиткофф

Стивен Уиткофф. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Делегации России и США обсудили несколько вопросов в американском штате Флорида и договорились поддерживать контакт. Об этом сообщил спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф в социальной сети X.

«Стороны обсудили ряд тем и договорились поддерживать контакт», — написал представитель спецпредставитель президента Соединенных Штатов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что трехсторонние переговоры России, США и Украины должны были состояться на этой неделе, но были перенесены по инициативе американской стороны.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в рамках переговоров по урегулированию конфликта на Украине нужно решить ряд вопросов, помимо территориального.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о победе в войне с Ираном

    Мощный взрыв нефтяного танкера у берегов Ирака попал на видео

    Уиткофф рассказал о встрече с Дмитриевым

    Культовый актер боевиков получил восемь лет тюрьмы за изнасилования

    Найдено продлевающее жизнь природное вещество

    Трамп объяснил выбор названия операции в Иране

    Трамп дерзко обозвал своих предшественников

    Трамп высказался об Иране фразой «Прекрасная работа, взрывать корабли»

    Прорыв иранских ракет сквозь залп ЗРК Patriot в ОАЭ сняли на видео

    Трамп оскорбил возможного претендента на пост президента

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok