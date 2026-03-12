Уиткофф рассказал о встрече с Дмитриевым

Уиткофф: Делегации России и США договорились поддерживать контакт

Делегации России и США обсудили несколько вопросов в американском штате Флорида и договорились поддерживать контакт. Об этом сообщил спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф в социальной сети X.

«Стороны обсудили ряд тем и договорились поддерживать контакт», — написал представитель спецпредставитель президента Соединенных Штатов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что трехсторонние переговоры России, США и Украины должны были состояться на этой неделе, но были перенесены по инициативе американской стороны.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в рамках переговоров по урегулированию конфликта на Украине нужно решить ряд вопросов, помимо территориального.