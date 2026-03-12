Реклама

В Чехии раскрыли позицию по энергоресурсам России

Президент Чехии Петр Павел заявил об отказе от энергоресурсов России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Петр Павел

Петр Павел. Фото: Reuters

Президент Чехии Петр Павел прокомментировал ситуацию с покупкой российских энергоресурсов. Его слова приводит ТАСС.

Прибыв в Вильнюс с визитом, Павел раскрыл позицию Чехии по энергоресурсам России и заявил об отказе их приобретать.

«Мы при любой ситуации с ценами не намерены обсуждать вопрос возвращения к российской энергии», — подчеркнул он.

Глава Чехии добавил, что страна сократила зависимость от российских ресурсов. Он отметил, что решение об отказе является окончательным.

Ранее Петр Павел высказался о завершении конфликта на Украине. Ключевое значение имеет только соглашение между Россией и Украиной, а не с Евросоюзом (ЕС) или США, отметил он.

