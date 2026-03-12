Эстонский профессор Мюллерсон: Зеленский уже полностью потерял рассудок

Президент Украины Владимир Зеленский уже полностью потерял рассудок, заявил эстонский профессор международного права Рейн Мюллерсон в эфире YouTube-канала.

Профессор предположил, что, когда он баллотировался на пост лидера Украины, он искренне хотел мира с Россией и стремился урегулировать весь внутренний конфликт в стране. «Но ему не позволили этого сделать — прежде всего, крайние нацистские силы», — сказал он.

Мюллерсон также усомнился в адекватности как Зеленского, так и лидеров тех стран, которые его поддерживают. «Я был так удивлен, что люди там аплодировали, когда он ругал [президента РФ Владимира] Путина и Россию. Это и смешно, и грустно одновременно», — подчеркнул он.

Ранее президент Украины высказал мнение, что мир не готов к потенциальной третьей мировой войне. По словам Зеленского, Украина имеет сейчас самый большой опыт ведения наземных боевых действий, который она смогла получить путем больших людских потерь.