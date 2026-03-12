В Китае захотели управлять мировой погодой

Китай ускорит разработку проекта по управлению движением тайфунов

Китай планирует ускорить разработку проекта «Чжужуй» по созданию космической солнечной электростанции, которую можно будет использовать и для управления движением тайфунов. Об этом сообщает South China Morning Post.

Для достижения этой цели потребуется вывести на земную орбиту конструкцию, масса которой превысит массу МКС. Испытания электростанции назначены на 2030 год.

На геостационарной орбите будет создана станция, способная генерировать электроэнергию мощностью в несколько гигаватт. Основной задачей станции будет электроснабжение. Однако ученые из Сианьского университета предложили, что технология микроволновой передачи энергии теоретически может использоваться для нагрева влаги в атмосфере внутри тайфунов. При достаточной мощности таким образом будет возможно отводить тайфуны от населенных пунктов.

Станция сможет обеспечивать беспроводную подзарядку спутников, будущих космических станций и зондов, что позволит продлить срок их службы и расширить возможности исследовательских программ, включая создание лунных баз.

