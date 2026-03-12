Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:34, 12 марта 2026Экономика

В Китае захотели управлять мировой погодой

Китай ускорит разработку проекта по управлению движением тайфунов
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Anthony Chang / Reuters

Китай планирует ускорить разработку проекта «Чжужуй» по созданию космической солнечной электростанции, которую можно будет использовать и для управления движением тайфунов. Об этом сообщает South China Morning Post.

Для достижения этой цели потребуется вывести на земную орбиту конструкцию, масса которой превысит массу МКС. Испытания электростанции назначены на 2030 год.

Материалы по теме:
Десятки городов мира под угрозой исчезновения из-за климата. К каким катастрофам готовиться миллионам их жителей?
Десятки городов мира под угрозой исчезновения из-за климата.К каким катастрофам готовиться миллионам их жителей?
28 июня 2025
Вечная мерзлота тает. Почему это опасно не только для России, но и для людей по всему миру?
Вечная мерзлота тает.Почему это опасно не только для России, но и для людей по всему миру?
11 апреля 2025

На геостационарной орбите будет создана станция, способная генерировать электроэнергию мощностью в несколько гигаватт. Основной задачей станции будет электроснабжение. Однако ученые из Сианьского университета предложили, что технология микроволновой передачи энергии теоретически может использоваться для нагрева влаги в атмосфере внутри тайфунов. При достаточной мощности таким образом будет возможно отводить тайфуны от населенных пунктов.

Станция сможет обеспечивать беспроводную подзарядку спутников, будущих космических станций и зондов, что позволит продлить срок их службы и расширить возможности исследовательских программ, включая создание лунных баз.

Ранее знаменитый сурок-предсказатель Фил из американского городка Панксатони предсказал дату начала весны. Сурок увидел свою тень — согласно поверью, это означает, что зима будет затяжной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине назвали исполнителей удара по нефтебазе на юге России

    Раскрыт неожиданный внешний фактор ухудшения памяти

    В российском регионе суд поставил точку в деле о мошенничестве на 367 миллионов рублей

    Появились свежие данные о пострадавших при ракетной атаке ВСУ на столицу региона России

    Единственный призер Олимпиады от России раскрыл отношение иностранцев к нему

    В России объяснили решение воздержаться от голосования в ООН по теме конфликта в Иране

    В работе Telegram по всему миру произошел масштабный сбой

    В Кремле высказались о контактах Дмитриева с США

    Женщина сбросила 44 килограмма и поделилась шестью секретами похудения

    Закрывшего от пуль в «Крокусе» свою девушку певца-инвалида похоронили спустя два года

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok