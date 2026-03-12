В Кремле высказались о мирном процессе с Украиной

Песков: Киев пытается препятствовать мирному процессу и находит отклик в Европе

Киев пытается препятствовать мирному процессу и находит отклик в Европе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Киевский режим продолжает свою последовательную линию на препятствование мирному процессу. Делает это, пытается делать по-разному, находит в данном случае положительный отклик в европейских столицах», — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков опроверг утверждение, что в ходе переговоров по Украине осталось решить только вопрос территорий, поскольку нужно решить целый ряд вопросов. По его словам, уступки Киева Москве находятся в числе основных вопросов.