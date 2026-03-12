Реклама

Экономика
18:33, 12 марта 2026Экономика

В Москве очнулись пауки

Биолог Глазков: Бабочки и пауки активизировались в Москве на фоне потепления
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В столице из-за потепления пробуждаются бабочки и пауки. Об этом агентству «Москва» сообщил кандидат биологических наук Павел Глазков.

Пробуждение насекомых начинается при плюс 7 градусах, однако для активного передвижения им бабочкам и паукам необходима температура около 10 градусов тепла. Специалист объяснил, что солнечные лучи прогревают землю на лесных полянках так, что она становится теплее окружающего воздуха, поэтому насекомые просыпаются уже сейчас.

Глазков также рассказал, что некоторые бабочки, например, павлиний глаз, зимуют уже во взрослом возрасте: с осени они находят укромные места, засыпают, а весной просыпаются.

Ранее кандидат фармацевтических наук, доцент ПНИПУ Екатерина Баньковская сообщила, что в 2026 году клещи в России могут проснуться раньше обычного. Они активизируются весной, когда почва прогревается до плюс 1-5 градусов. К концу месяца клещи могут проснуться в центральных регионах, на Урале и в Сибири, если к этому времени там сойдет снег и установится теплая погода.

