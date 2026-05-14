07:12, 14 мая 2026Интернет и СМИ

Зеленского предупредили о катастрофе

Spiegel: Молчание Зеленского из-за коррупционного скандала обернется катастрофой
Марина Совина
Марина Совина
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Молчание президента Украины Владимира Зеленского после нанесенного удара по его репутации из-за коррупционного скандала может обернуться для него катастрофой. Об этом сообщает немецкая газета Spiegel.

Отмечается, что выбранная украинским лидером стратегия отмолчаться не решает проблемы обилия возникшего общественного негодования. «Его офис отмахивается от запросов прессы бессмысленными банальностями. Но возмущение не исчезает просто от молчания», — сказал он.

Ранее экс-главу офиса президента Украины Андрея Ермака забросали яйцами возле здания суда, после того как ему предъявили подозрение в участии в коррупционной схеме по отмыванию незаконно полученных доходов. Сделавший это молодой человек объяснил свой поступок тем, что чиновник обворовывал украинский народ во время боевых действий.

