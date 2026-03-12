Реклама

Путешествия
15:35, 12 марта 2026

В ОАЭ решили вернуть российских туристов обратно 50-процентными скидками на отели

В ОАЭ будут предлагать российским туристам лучшие пакеты без «кусачих цен»
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

В ОАЭ решили предпринять меры для возвращения российских туристов на фоне кризиса на Ближнем Востоке — отели приготовились ввести скидки на размещение до 50 процентов. Об этом говорится в Telegram-канале эксперта по туризму, основателя турагентства MAYEL Travel Майи Котляр.

Соответствующую информацию подтвердил президент группы компаний Al Khalidiah Tourism Сирак Мурадян. По его словам, россиянам будут предлагать лучшие пакеты, чтобы они смогли отдыхать без «кусачих цен».

Ранее Котляр заявила, что российские туристы нашли замену небезопасным странам Ближнего Востока для отпуска. По ее словам, они перенаправили свое внимание на Мальдивы, Юго-Восточную Азию и более спокойную Турцию.

