18:28, 12 марта 2026РоссияЭксклюзив

В России объяснили погоню самолетов США и Канады за бомбардировщиками Ту-142

Депутат Колесник: США и Канада боятся российскую авиацию
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Реакция североамериканского командования на бомбардировщики Ту-142 объясняется страхом перед российской авиацией, которая добилась признания в мире, заявил депутат Госдумы Андрей Колесник. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что Североамериканское командование воздушно-космической обороны было вынуждено поднять в небо сразу 12 самолетов США и Канады для сопровождения двух противолодочных бомбардировщиков Ту-142. При этом российские самолеты не вторгались в суверенное воздушное пространство этих стран.

Депутат отметил, что западная авиация уже неоднократно демонстрировала свою силу на российской границе. Авианосные группы были замечены на востоке страны, в районе Балтийского моря и Калининградской области, уточнил он. При этом, добавил Колесник, речь идет в том числе о бомбардировщиках — носителях ядерного оружия, не говоря уже о разведчиках. Тем не менее американцы и канадцы паникуют из-за нахождения российской авиации в нейтральной зоне, подчеркнул депутат.

«Но если уже наш самолет туда прилетел, то считайте, что все, удар пропустили. Их самолеты поднялись, а если бы мы имели желание произвести какие-то действия, то сесть им было бы уже некуда. Может быть, покрасоваться решили, обозначить себя, а может, нервы сдали. Если боятся, то ничего страшного, пусть лучше боятся, чем жалеют», — сказал парламентарий.

Ранее стало известно, что США загружают бомбардировщики B-1 бомбами, предназначенными для уничтожения бункеров и поражения целей под землей.

