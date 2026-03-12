Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:26, 12 марта 2026Бывший СССР

В России вспомнили о способном усилить группировку ПВО «мече-кладенце»

Шлепченко: Россия так и не обзавелась флотом самолетов ДРЛО
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) британскими ракетами по Брянску не выжили семь человек. В России в связи с этим вспомнили о «мече-кладенце», который бы усилил российскую группировку противовоздушной обороны. О ситуации пишет «Царьград».

Как отмечается, незадолго до ракетной атаки Украина намеренно использовала тактику разгрузки российской системы ПВО. Кроме того, как указал военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко, Россия так и не обзавелась флотом самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО). Он напомнил, что самые интенсивные успехи по борьбе с украинской авиацией были достигнуты осенью 2023 года, когда ВКС начали активно применять самолеты ДРЛО А-50У.

Отмечается, что именно они «являются одним из ключевых элементов американской доктрины воздушной войны, тем "мечом-кладенцом", который дает им постоянное преимущество в ситуационной осведомленности и позволяет переигрывать врагов на земле и в воздухе».

Ранее сообщалось, что в Одесской области всего два-три аэродрома, откуда могли взлететь борта ВСУ для ракетной атаки на Брянск. Генерал-майор в отставке Владимир Попов выразил мнение, что Су-24 вряд ли вернулся после атаки на Брянск в Одесскую область. Самолет мог сесть на промежуточном аэродроме в другом месте, так как экипаж понимал, что его отслеживают российские военнослужащие.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о массовой погоне самолетов США и Канады за российскими бомбардировщиками

    Решивший уничтожить парковку ГАИ в российском регионе мужчина раскрыл себя

    В России ответили на слова Зеленского о компромиссах

    Раскрыты планы Трампа по прекращению иранского конфликта

    Врачи под Москвой спасли мужчину после жесткого падения

    Блогерш высмеяли в сети за посты о безопасной жизни в Дубае на фоне атак Ирана

    Досмотр сериала без партнера прировняли к измене

    В России обвалились цены на некоторые модели Honda

    Россиянка выжила после нападения зарезавшего мужа убийцы

    В командовании ВСУ рассказали о неостановимых стадах «Гераней»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok