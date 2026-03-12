Шлепченко: Россия так и не обзавелась флотом самолетов ДРЛО

В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) британскими ракетами по Брянску не выжили семь человек. В России в связи с этим вспомнили о «мече-кладенце», который бы усилил российскую группировку противовоздушной обороны. О ситуации пишет «Царьград».

Как отмечается, незадолго до ракетной атаки Украина намеренно использовала тактику разгрузки российской системы ПВО. Кроме того, как указал военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко, Россия так и не обзавелась флотом самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО). Он напомнил, что самые интенсивные успехи по борьбе с украинской авиацией были достигнуты осенью 2023 года, когда ВКС начали активно применять самолеты ДРЛО А-50У.

Отмечается, что именно они «являются одним из ключевых элементов американской доктрины воздушной войны, тем "мечом-кладенцом", который дает им постоянное преимущество в ситуационной осведомленности и позволяет переигрывать врагов на земле и в воздухе».

Ранее сообщалось, что в Одесской области всего два-три аэродрома, откуда могли взлететь борта ВСУ для ракетной атаки на Брянск. Генерал-майор в отставке Владимир Попов выразил мнение, что Су-24 вряд ли вернулся после атаки на Брянск в Одесскую область. Самолет мог сесть на промежуточном аэродроме в другом месте, так как экипаж понимал, что его отслеживают российские военнослужащие.