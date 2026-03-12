Реклама

Россия
17:42, 12 марта 2026Россия

В России захотели дать право присутствовать на родах не только членам семьи

В Госдуме предложили дать право присутствовать на родах не только членам семьи
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В России захотели дать право присутствовать на родах не только членам семьи, но и любым близким людям по желанию женщины. С таким предложением выступила группа депутатов Госдумы, передает РИА Новости.

Как отметили авторы законопроекта, сейчас в России набирают популярность партнерские роды. Так, в Московской области за последний год число женщин, выбравших партнерские роды, увеличилось с 25 до 45 процентов.

В пояснительной записке к проекту говорится, что наличие поддержки со стороны способствует снижению уровня стресса и тревоги, помогает женщине лучше справляться с болевыми ощущениями и повышает общее качество родового опыта.

«Это может быть отец ребенка, другой член семьи или близкий человек, что в значительной степени может способствовать созданию поддерживающей атмосферы во время родов», — отмечается в документе.

Ранее в России матерей, отцов, бабушек и дедушек предложили отправлять в совместный декретный отпуск. Необходимость введения такой меры поддержки обосновали такими факторами, как послеродовая депрессия и наличие других детей в семье, за которыми также требуется уход.

