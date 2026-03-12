В российском городе-курорте отменили занятия в школах и детсадах из-за БПЛА ВСУ

В Анапе 12 марта сохраняется угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), из-за чего местные власти приняли решение отменить занятия в школах и детских садах. Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава города-курорта Светлана Маслова.

Школьникам выдадут задания на дом, а все подробности до родителей доведут классные руководители. Это касается также высших, средних учебных заведений и учреждений дополнительного образования.

«При этом очень важно, чтобы дети находились дома и не совершали прогулки по улицам до отмены сигнала опасности. Уважаемые родители, проконтролируйте этот вопрос», — добавила Маслова.

Кроме того, в детских садах будут организованы дежурные группы, для тех, у кого нет возможности оставить ребенка дома.

Глава города отметила, что все воспитатели и другой персонал дошкольных учреждений обучены и знают как действовать в случае угрозы, дети будут в безопасности.

