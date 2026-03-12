Реклама

23:04, 12 марта 2026Мир

В США назвали условие для сопровождения судов через Ормузский пролив

Бессент: США начнут проводить суда в Ормузском проливе при контроле неба Ирана
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Глава Минфина США Скотт Бессент в интервью телеканалу Sky News назвал условие, при котором американские военные начнут сопровождать торговые суда через Ормузский пролив. По его словам, это возможно при полном контроле над небом Ирана.

Министр выразил уверенность, что сопровождение кораблей начнется, как только это станет возможным с военной точки зрения. Возможно, к Соединенным Штатам присоединится международная коалиция. Кто может туда войти, политик не уточнил.

«Это станет реальностью, как только мы установим полный контроль над небом», — подчеркнул Бессент.

Ранее американский министр энергетики Крис Райт заявил, что в настоящее время Военно-морские силы США не готовы сопровождать танкеры, которые идут через Ормузский пролив. По его словам, в настоящий момент это невозможно, однако произойдет относительно скоро.

