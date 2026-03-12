Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:21, 12 марта 2026Мир

В США раскрыли многомиллиардные расходы на войну с Ираном

Первая неделя войны с Ираном обошлась США в миллиарды долларов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Первые шесть дней военной операции США против Ирана обошлись американскому бюджету в 11,3 миллиарда долларов. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с содержанием закрытого брифинга Пентагона в Капитолии.

Представители оборонного ведомства представили законодателям предварительную оценку расходов. В подсчеты не вошли затраты на наращивание группировки войск и техники в предшествующий ударам период, поэтому ожидается, что окончательная сумма за первую неделю окажется значительно выше.

По словам источников, Пентагон продолжает уточнять цифры, накопившиеся за первые шесть дней боевых действий.

Ранее стало известно, что США израсходовали боеприпасы почти на шесть миллиардов долларов в первые дни операции против Ирана. Ряд членов Конгресса обеспокоены темпами расходования высокотехнологичного вооружения. Отмечается, что такие системы уже находятся в ограниченном количестве на складах. Газета также пишет, что для поддержки операции Вашингтон перебрасывает ресурсы на Ближний Восток из других регионов, в том числе из Индо-Тихоокеанского.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о дружбе с Путиным

    Женщина пожаловалась на боли во время секса и нашла смертельно опасный предмет внутри себя

    Бойцы ВСУ массово дезертировали из учебного центра на западе Украины

    В МИД назвали число латиноамериканских наемников в ВСУ

    В Ираке атаковали два танкера

    Серийного поджигателя поймали в российском регионе

    В США раскрыли многомиллиардные расходы на войну с Ираном

    США решились на экстренную меру из-за нефтяного кризиса

    Огненный шар появился в небе над российским регионом во время атаки ВСУ и попал на видео

    ВС России оставили без связи части ВСУ под Харьковом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok