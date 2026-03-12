В США раскрыли многомиллиардные расходы на войну с Ираном

Первые шесть дней военной операции США против Ирана обошлись американскому бюджету в 11,3 миллиарда долларов. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с содержанием закрытого брифинга Пентагона в Капитолии.

Представители оборонного ведомства представили законодателям предварительную оценку расходов. В подсчеты не вошли затраты на наращивание группировки войск и техники в предшествующий ударам период, поэтому ожидается, что окончательная сумма за первую неделю окажется значительно выше.

По словам источников, Пентагон продолжает уточнять цифры, накопившиеся за первые шесть дней боевых действий.

Ранее стало известно, что США израсходовали боеприпасы почти на шесть миллиардов долларов в первые дни операции против Ирана. Ряд членов Конгресса обеспокоены темпами расходования высокотехнологичного вооружения. Отмечается, что такие системы уже находятся в ограниченном количестве на складах. Газета также пишет, что для поддержки операции Вашингтон перебрасывает ресурсы на Ближний Восток из других регионов, в том числе из Индо-Тихоокеанского.