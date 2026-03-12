В украинском городе исчезли почти все мусорные урны

В Ивано-Франковске исчезли почти все мусорные урны из-за угроз взрыва

В Ивано-Франковске осталось мало мусорных урн, поскольку в них могут заложить взрывчатку. Об этом заявил глава города Руслан Марцинкив, передает Telegram-канал «Политика Страны».

По его словам, местным властям не разрешают увеличивать количество урн. «Свалки — это также и потенциальное место, где можно заложить, в том числе в условиях войны, взрывчатку. Поэтому есть определенные моменты», — объяснил мэр.

Так Марцинкив ответил на вопрос в прямом эфире, когда житель города пожаловался ему на эту проблему. По словам местного жителя, иногда приходится долго искать урну, а если она и есть, то часто расположена внутри помещения.

Ранее мэра Киева Виталия Кличко обвинили в коллапсе с биотуалетами в украинской столице. Хотя источником энергетического кризиса украинцы видят Россию, тот факт, что город оказался не готов к зиме — это ответственность мэра, заявил глава Деснянской районной государственной администрации (РГА) Максим Бахматов. Чиновник пожаловался, что вынужден разбираться с последствиями бездействия Кличко, в том числе в вопросе установки туалетов на случай, если в городе замерзнет канализация.