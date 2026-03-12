Реклама

12:59, 12 марта 2026Мир

В Венгрии назвали условие поддержки нового пакета санкций против России

Гуйяш: Венгрия будет блокировать санкции, пока не возобновится работа «Дружбы»
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Janos Kummer / Getty Images

Венгрия намерена блокировать принятие 20-го пакета санкций Европейского союза (ЕС) против России до тех пор, пока Украина не возобновит транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба». Об этом заявил глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш, передает ТАСС.

«20-й пакет санкций будет заблокирован до тех пор, пока Украина не возобновит работу нефтепровода "Дружба"», — сказал политик.

Ранее представитель правительства Венгрии Золтан Ковач заявил, что Будапешт отправил на Украину комиссию во главе с госсекретарем Габором Чепеком. Их целью станет осмотр нефтепровода «Дружба».

4 марта президент России Владимир Путин провел переговоры с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. В ходе встречи российский лидер предложил венгерскому дипломату обсудить ситуацию на мировом и европейском газовых рынках.

