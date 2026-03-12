Венгрия вернула Украине инкассаторские машины без золота и валюты

Ощадбанк: Венгрия вернула на Украину инкассаторские машины без золота и валюты

Венгрия вернула Украине инкассаторские машины и оборудование в них, об этом сообщил Ощадбанк в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В четверг, 12 марта, автомобили были переданы представителям банка и украинским дипломатам. Однако золото и валюта до сих пор остаются на территории Венгрии.

В Ощадбанке также заявили, что в возвращенных автомобилях зафиксирован ряд повреждений оборудования.

Ранее сообщалось, что в Венгрии задержали семь граждан Украины, которые на двух фургонах везли через страну 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота. Позже инкассаторы вернулись на родину, а изъятые машины и ценности остались на венгерской территории.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт решит судьбу конфискованных у украинских инкассаторов денег, только когда выяснит их происхождение. До этого, добавил он, ценности спокойно полежат в Венгрии.

