Верховный суд разрешил возбудить дело в отношении ростовского судьи Маслова

Уголовное дело в отношении обвиненного во взятке судьи признали законным

Верховный суд России ВС РФ признал законным решение возбудить дело в отношении судьи из Ростова-на-Дону Артура Маслова. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает ТАСС.

По данным следствия, Артура Маслова подозревают в том, что за взятку он вынес неправосудный приговор, а при вынесении руководствовался не законом, а корыстной заинтересованностью. Под следствие попали еще несколько коллег подозреваемого из региона.

В конце декабря 2025 года Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России дала разрешение на возбуждение уголовного дела в отношении пятерых судей из Ростова-на-Дону.

А в начале нового года заговорили о том, что в России началась масштабная зачистка судейского корпуса от коррупции с подачи председателя Верховного суда Игоря Краснова, пришедшего из Генпрокуратуры