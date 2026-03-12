Визажистка оценила работу на шоу фигуристки Загитовой фразой «меня поимели»

Визажист Топал оценила работу на шоу фигуристки Загитовой фразой «меня поимели»

Российская визажистка Ирина Топал рассказала о негативном опыте работы на ледовом шоу фигуристки Алины Загитовой, которое проходило в Краснодаре. Об этом специалистка рассказала в личном Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В публикации Топал оценила сотрудничество с командой спортсменки фразой «меня поимели». По словам девушки, ей пришлось провести на площадке девять часов вместо запланированных трех, поскольку объем работы оказался гораздо выше заявленного. Кроме того, она работала бесплатно, так как должна была получить билеты на шоу и пойти на него после смены.

«Кто же знал, что на самом деле я буду смотреть шоу на маленьком экране за кулисами в перерывах между переодеваниями и правками грима артистов (...) Некоторые из них капризничали и не хотели заранее клеить постиж, некоторые слишком поздно приехали. К тому же у них постоянно были репетиции, и из-за этого всего почти весь объем работы свалился на меня единовременно», — посетовала она.

Визажистка также заявила, что на площадке был кейтеринг для сотрудников, однако ее попросили взять свою еду. В итоге после окончания шоу россиянка рыдала в туалете от пережитого стресса и ответственности. «Если бы я знала, что вот таким окажется закулисье шоу-бизнеса, я бы никогда на это не согласилась», — заключила Топал.

Ранее Загитова фразой «без мужчины никуда» охарактеризовала свои жизненные приоритеты. «Конечно, семья — это главное. Раньше я думала наоборот: все, я буду работать, я буду бизнесвумен», — сказала спортсменка.

Загитова приостановила выступления в декабре 2019-го. Фигуристка сосредоточилась на работе ведущей в программе «Ледниковый период», а также на выступлениях в ледовых шоу. Спортсменка — олимпийская чемпионка Игр-2018 в Пхенчхане.