Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:21, 12 марта 2026Ценности

Визажистка оценила работу на шоу фигуристки Загитовой фразой «меня поимели»

Визажист Топал оценила работу на шоу фигуристки Загитовой фразой «меня поимели»
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Российская визажистка Ирина Топал рассказала о негативном опыте работы на ледовом шоу фигуристки Алины Загитовой, которое проходило в Краснодаре. Об этом специалистка рассказала в личном Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В публикации Топал оценила сотрудничество с командой спортсменки фразой «меня поимели». По словам девушки, ей пришлось провести на площадке девять часов вместо запланированных трех, поскольку объем работы оказался гораздо выше заявленного. Кроме того, она работала бесплатно, так как должна была получить билеты на шоу и пойти на него после смены.

«Кто же знал, что на самом деле я буду смотреть шоу на маленьком экране за кулисами в перерывах между переодеваниями и правками грима артистов (...) Некоторые из них капризничали и не хотели заранее клеить постиж, некоторые слишком поздно приехали. К тому же у них постоянно были репетиции, и из-за этого всего почти весь объем работы свалился на меня единовременно», — посетовала она.

Материалы по теме:
«Спасибо прессе за образ мерзкого типа» Главный критик российских фигуристов о системе Тутберидзе и недостатках ее учениц
«Спасибо прессе за образ мерзкого типа»Главный критик российских фигуристов о системе Тутберидзе и недостатках ее учениц
13 января 2022
«Мы сидели красные от стыда» Загитова решила стать телеведущей. Ее появление на «Ледниковом периоде» назвали провалом
«Мы сидели красные от стыда»Загитова решила стать телеведущей. Ее появление на «Ледниковом периоде» назвали провалом
8 декабря 2020

Визажистка также заявила, что на площадке был кейтеринг для сотрудников, однако ее попросили взять свою еду. В итоге после окончания шоу россиянка рыдала в туалете от пережитого стресса и ответственности. «Если бы я знала, что вот таким окажется закулисье шоу-бизнеса, я бы никогда на это не согласилась», — заключила Топал.

Ранее Загитова фразой «без мужчины никуда» охарактеризовала свои жизненные приоритеты. «Конечно, семья — это главное. Раньше я думала наоборот: все, я буду работать, я буду бизнесвумен», — сказала спортсменка.

Загитова приостановила выступления в декабре 2019-го. Фигуристка сосредоточилась на работе ведущей в программе «Ледниковый период», а также на выступлениях в ледовых шоу. Спортсменка — олимпийская чемпионка Игр-2018 в Пхенчхане.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине назвали исполнителей удара по нефтебазе на юге России

    Кремль отреагировал на новую атаку на компрессорную станцию «Турецкого потока» в России

    Раскрыт неожиданный внешний фактор ухудшения памяти

    В российском регионе суд поставил точку в деле о мошенничестве на 367 миллионов рублей

    Появились свежие данные о пострадавших при ракетной атаке ВСУ на столицу региона России

    Единственный призер Олимпиады от России раскрыл отношение иностранцев к нему

    В России объяснили решение воздержаться от голосования в ООН по теме конфликта в Иране

    В работе Telegram по всему миру произошел масштабный сбой

    В Кремле высказались о контактах Дмитриева с США

    Женщина сбросила 44 килограмма и поделилась шестью секретами похудения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok