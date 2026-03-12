Реклама

13:48, 12 марта 2026Ценности

Вколовшая ботокс россиянка едва не лишилась жизни из-за букета на 8 Марта

Вколовшая ботокс жительница Красноярска едва не лишилась жизни из-за лилий
Екатерина Ештокина

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom  

Жительница Красноярска (имя и фамилия не раскрываются), которая вколола ботокс, едва не лишилась жизни из-за букета на 8 марта. Информацию публикует Telegram-канал Kras Mash.

Россиянка получила в честь праздника букет лилий. Выяснилось, что вещество в препарате для увеличения губ вступает в сильную химическую реакцию с составом растения.

В результате у женщины случился отек Квинке. Врачи местной больницы чудом смогли ее спасти, сейчас она идет на поправку.

В феврале Айза рассказала о неудачной инъекции ботокса. 41-летняя знаменитость заявила, что ее брови приобрели неестественный вид после инъекций на Бали.

