Бывший СССР
09:10, 12 марта 2026Бывший СССР

Военкор рассказал о полностью роботизированных штурмах

Военкор Харченко: ВС РФ провели штурм близ Красноармейска силами беспилотников
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские подразделения использовали только беспилотные средства в одном из эпизодов боевых действий близ Красноармейска. Об этом рассказал военный корреспондент Александр Харченко, передает ТАСС.

«Я своими глазами наблюдал, когда в одной атаке не использовалось ни одного человека — вся атака была построена именно на так называемых бездушных системах», — рассказал военкор.

Он добавил, что это свидетельствует о начале эпохи ведения беспилотных войн, когда люди могут не принимать участия в боевых действиях, что должно стать повсеместной практикой через несколько лет.

В конце прошлого года командир роты наземных робототехнических комплексов 110-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Волков рассказал, что сценарии кино становятся сегодня реальностью: на фронте воюют роботы.

