14:34, 12 марта 2026Забота о себеЭксклюзив

Врач предупредила о последствиях неправильно установленных брекетов

Врач Дмитрова: Неправильное лечение на брекетах может привести к потере зуба
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Jiri Hubatka / ImageBroker.com / Globallookpress.com

Доктор медицинских наук, главный врач стоматологического отделения АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Алина Дмитрова рассказала, какие проблемы могут возникнуть, если неправильно установить брекеты. Об опасных последствиях процедуры она предупредила в разговоре с «Лентой.ру».

«Осложнение в виде потери зуба может возникнуть, если при составлении лечения врач не учитывает толщину и структуру костной ткани челюсти человека. Чаще всего эта проблема встречается при неправильном прорезывании клыков», — заявила Дмитрова.

Также, по словам врача, привести к опасным последствиям могут ошибки, допущенные при расчете клинической ситуации. Например, если у человека скученные зубы, перед установкой брекетов надо удалить зубы мудрости или премоляры. Это необходимо, чтобы освободить место под выровненные зубы. Если же этого не сделать, места в зубном ряду может не хватить, объяснила стоматолог.

Доктор добавила, что опасно преждевременно снимать брекеты. Подобная ошибка, по словам Дмитровой, грозит сложными деформациями зубного ряда и, как следствие, развитием патологий височно-нижнечелюстного сустава, головными болями и нарушениями сна.

Ранее стоматолог Джули Чо предупредила, что у любителей кофе могут возникнуть проблемы с зубами. По ее словам, напиток содержит дубильные вещества, окрашивающие эмаль. Этот эффект наиболее выражен у людей, у которых зубная эмаль пористая, отметила она.

