Кадыров назвал не имеющими оправдания действия войск Ирана

Глава ЧР Кадыров назвал не имеющими оправдания удары Ирана по третьим странам

Удары войск Ирана по гражданской инфраструктуре третьих стран — действия, не имеющие оправдания. Так ответ Тегерана на атаки США назвал в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров.

По словам Кадырова, США и Израиль сознательно провоцировали Иран на ответные действия, которые втянули бы в конфликт соседей страны.

«Это ожидаемый отпор врагу. Однако необходимо ясно понимать: удары по гражданской инфраструктуре третьих стран (...) не могут быть оправданы никак. Подобные ошибки недопустимы», — осудил действия Ирана Кадыров.

Он отметил, что как при ударах США, так и при ответных атаках Ирана пострадали мирные жители.

Ранее сообщалось, что в Иране пригрозили применить для ответных ударов новый вид ракет. «У нас есть ракеты, запускаемые из-под воды, и их скорость составляет 100 метров в секунду. Мы можем использовать их в ближайшие дни», — заявил высокопоставленный командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана Али Фадави.