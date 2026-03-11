Реклама

00:57, 12 марта 2026

В Иране пригрозили применить для ответных ударов новый вид ракет

КСИР: Иран может использовать в ближайшие дни новый вид ракет в ответ на удары
Александра Синицына
У Ирана есть новый вид ракет, которые он может применить для нанесения ответных ударов. Об этом заявил высокопоставленный командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) страны Али Фадави, его слова передает телеканал CNN.

«У нас есть ракеты, запускаемые из-под воды, и их скорость составляет 100 метров в секунду. Мы можем использовать их в ближайшие дни», — заявил Фадафи.

По его словам, «только Иран и Россия обладают технологией создания такого оружия».

Ранее на видео сняли забитые ракетами и минами подземные тоннели в Иране. Внутри оказались беспилотные катера, противокорабельные ракеты и морские мины.

