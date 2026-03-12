Реклама

00:31, 12 марта 2026Россия

Около десяти взрывов прогремело над российским городом

Жители сообщили о «глухих взрывах» в южной и западной частях Краснодара
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

В небе над Краснодаром и Северским районом края около полуночи прозвучали примерно десять взрывов. Как сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей, силы противовоздушной обороны отражают воздушную атаку дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Глухие взрывы были слышны в южной и западной частях Краснодара, а также некоторые жители видели яркие вспышки в небе.

Кроме того, по словам жителей Северского района, один из сбитых вражеских беспилотников рухнул в поле.

Глава муниципального образования Алексей Чеверев в своем Telegram-канале сообщил, что над Северским районом отражается атака украинских БПЛА. Обращений о падении беспилотников на территории населенных пунктов не поступало.

Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

По информации представителя Росавиации Артема Кореняко, с 23:09 11 марта в аэропорту Краснодара введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о последствиях атаки ВСУ на регион, в результате которой пострадали гражданские люди и двое бойцов «Орлана».

