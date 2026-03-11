Реклама

Россия
23:43, 11 марта 2026Россия

Российский губернатор рассказал о страшных последствиях атаки ВСУ на регион

Гладков: В результате атаки ВСУ пострадали 5 человек, в их числе бойцы «Орлана»
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Настоящий Гладков / Telegram

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаковать Белгородскую область. Губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале рассказал о том, что в результате очередных вражеских ударов пострадали пять человек, в их числе два бойца подразделения «Орлан».

Бойцы получили ранения при выполнении служебных задач в селе Чайки, у одного мужчины диагностировали осколочное ранение бедра, а у второго баротравму и осколочное ранение лица.

Также за помощью к медикам обратились три человека, получившие ранения в результате атаки украинского FPV-дрона на грузовой автомобиль в Шебекино.

Кроме того, вражеские дроны повредили остекления в двух квартирах многоквартирного дома в Шебекино, легковой автомобиль, оборудование на одном из предприятий.

В селе Новая Таволжанка также выбиты окна многоквартирного дома и коммерческого объекта, перебита линия электропередачи.

Дрон ударил и по селу Смородино, он сдетонировал во дворе частного дома. По селу Ивановская Лисица ударили четыре дрона, которые повредили домовладения, два грузовых автомобиля и четыре легковых.

Украинские беспилотники также атаковали село Головчино, село Севрюково, поселок Северный, села Погромец, Илек-Пеньковку и Кукуевку, а также на участке автодороги Ивановская Лисица — Ломное от атаки дрона повреждена кабина грузового автомобиля.

Ранее Воздушные силы Украины нанесли удар ракетами Storm Shadow по Брянску. Источник в российских силовых структурах раскрыл подробности атаки.

