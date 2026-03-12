Реклама

15:49, 12 марта 2026

Южная Корея заявила об ужесточении контроля за экспортом машин в Россию

Южная Корея зафиксировала пятикратный рост нелегального автоэкспорта в Россию
Марина Аверкина

Фото: JKim Hong-Ji / Reuters

Таможенная служба Южной Кореи объявила об ужесточении контроля за вывозом автомобилей в Россию. Поводом для этого стало выявление многочисленных фактов поставок машин с использованием обходных путей, включая транзит через Китай, Казахстан и Киргизию, пишет Gulf Business. Представитель таможни уточнил, что большую часть задержанного товара составляют автомобили премиального сегмента немецкого производства.

В ведомстве сообщили, что по итогам прошлого года объем незаконного автомобильного экспорта в Россию увеличился более чем в пять раз по сравнению с 2024 годом. В денежном выражении показатель достиг 149,2 миллиарда вон (более 8 миллиардов рублей). К слову, жесткие ограничительные меры в отношении торговли с Россией правительство Южной Кореи ввело еще в 2024 году.

Среди типичных схем, к которым прибегают местные грузоотправители, таможенники назвали указание в качестве получателей при подаче таможенных деклараций компаний из Казахстана или Киргизии. Также фиксируются случаи, когда новые автомобили оформляются как машины с пробегом, после чего отправляются в Россию через территорию третьих стран.

Действующее законодательство страны требует получения специального разрешения на экспорт в Россию для всех автомобилей, оснащенных двигателем объемом от двух литров. Для нарушителей за попытку обойти установленные правила предусмотрено лишение свободы на срок до семи лет либо денежное взыскание в размере, который может в пять раз превышать стоимость конфискованного товара.

Ранее стало известно, что южнокорейская марка KGM, известная прежде как SsangYong, снизила цены на свои машины в России. Это стало возможно благодаря предоставлению или увеличению прямых скидок.

