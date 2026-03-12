Захарова на «ты» обратилась к экс-премьеру Швеции после угроз РФ ядерным оружием

Официциальный представитель МИД России Мария Захарова резко ответила на угрозы России ядерным оружием. В ходе брифинга она на «ты» обратилась к экс-премьеру Швеции Магдалене Андерссон, которая порассуждала о возможностях Евросоюза нанести ядерный удар по России.

«Кто ты такая, Магдалена Андерссон, чтобы угрожать России ядерным оружием, так еще и говорить, что от России ничего не останется, потому что ее якобы "разбомбят в пух и прах"? Что ты сделала в этой жизни, чтобы рассуждать на подобные темы?» — возмутилась дипломат.

Она призвала политика заняться проблемами в соседней Дании, у которой часть территории, Гренландия, нуждается в защите. Захарова также посоветовала отстоять свой суверенитет в рамках Евросоюза, прежде чем думать о судьбах планеты.

Ранее представитель МИД заявила, что Киев пытается получить у стран Запада ядерную составляющую. «Мы видим, как буквально "выцыганивает" киевский режим эту самую ядерную составляющую, которой, судя по всему, ну так не хватает», — отметила дипломат.

