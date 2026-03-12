Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:10, 12 марта 2026Мир

Захарова резко ответила на угрозы России ядерным оружием

Захарова на «ты» обратилась к экс-премьеру Швеции после угроз РФ ядерным оружием
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Официциальный представитель МИД России Мария Захарова резко ответила на угрозы России ядерным оружием. В ходе брифинга она на «ты» обратилась к экс-премьеру Швеции Магдалене Андерссон, которая порассуждала о возможностях Евросоюза нанести ядерный удар по России.

«Кто ты такая, Магдалена Андерссон, чтобы угрожать России ядерным оружием, так еще и говорить, что от России ничего не останется, потому что ее якобы "разбомбят в пух и прах"? Что ты сделала в этой жизни, чтобы рассуждать на подобные темы?» — возмутилась дипломат.

Она призвала политика заняться проблемами в соседней Дании, у которой часть территории, Гренландия, нуждается в защите. Захарова также посоветовала отстоять свой суверенитет в рамках Евросоюза, прежде чем думать о судьбах планеты.

Ранее представитель МИД заявила, что Киев пытается получить у стран Запада ядерную составляющую. «Мы видим, как буквально "выцыганивает" киевский режим эту самую ядерную составляющую, которой, судя по всему, ну так не хватает», — отметила дипломат.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Распутица добралась до фронта». ВСУ начали охоту на российских военнослужащих, которые сбивают их поставки дронами. Что известно?

    На Западе заявили об угрозах Киева Венгрии

    Эксперт счел недопустимыми угрозы Зеленского в адрес семьи Орбана

    Норвежский лыжник Клебо попал в больницу после падения на этапе Кубка мира

    В Чехии раскрыли позицию по энергоресурсам России

    ЦАХАЛ опубликовал переговоры пилотов Израиля и США перед ударом по Ирану

    В Ярославле построят новый футбольный стадион

    Захарова резко ответила на угрозы России ядерным оружием

    В Турции высказались об использовании С-400 при перехвате ракет

    Неизвестный открыл стрельбу в синагоге в США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok