Закрывшего от пуль в «Крокусе» свою девушку певца-инвалида похоронили спустя два года

Жертву теракта в «Крокусе» певца-инвалида Вербенина похоронили спустя два года

Певца с инвалидностью Максима Вербенина, погибшего во время теракта в «Крокус Сити Холле», смогли похоронить только спустя два года. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, его мать два года не могла найти останки сына. До определенного момента на руинах концертного зала не получалось обнаружить даже ДНК Максима.

Похоронили его в конце февраля на Троекуровском кладбище.

Вербенин страдал от спинальной мышечной атрофии (СМА). Из-за болезни с подросткового возраста он находился в инвалидной коляске. Его матери за счет пожертвований удавалось платить за дорогостоящую реабилитацию.

Он учился на факультете академического вокала в МПГУ, куда приезжал с матерью на такси. Певец хотел выйти на профессиональную сцену и оплачивать свою реабилитацию самостоятельно.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. Тогда четверо вооруженных людей ворвались в зал перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание, а затем скрылись. Во время нападения Вербенин получил несколько выстрелов в грудь и упал на свою девушку Наташу. От ранений певец скончался на месте. Наташе удалось спастись.