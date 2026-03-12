Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:00, 12 марта 2026Россия

Закрывшего от пуль в «Крокусе» свою девушку певца-инвалида похоронили спустя два года

Жертву теракта в «Крокусе» певца-инвалида Вербенина похоронили спустя два года
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Певца с инвалидностью Максима Вербенина, погибшего во время теракта в «Крокус Сити Холле», смогли похоронить только спустя два года. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, его мать два года не могла найти останки сына. До определенного момента на руинах концертного зала не получалось обнаружить даже ДНК Максима.

Похоронили его в конце февраля на Троекуровском кладбище.

Материалы по теме:
«Я бежал, а они шли по пятам» Год назад произошел теракт в «Крокусе». Через что прошли выжившие, чтобы спастись от пуль и огня?
«Я бежал, а они шли по пятам»Год назад произошел теракт в «Крокусе». Через что прошли выжившие, чтобы спастись от пуль и огня?
22 марта 2025
«Они были в этом ужасе» Как судмедэксперты пытаются опознать тела всех погибших во время теракта в «Крокусе»
«Они были в этом ужасе»Как судмедэксперты пытаются опознать тела всех погибших во время теракта в «Крокусе»
2 апреля 2024
«На третий день началась истерика» Выжившие в самых страшных терактах России — о том, что ждет уцелевших в «Крокусе»
«На третий день началась истерика»Выжившие в самых страшных терактах России — о том, что ждет уцелевших в «Крокусе»
28 марта 2024

Вербенин страдал от спинальной мышечной атрофии (СМА). Из-за болезни с подросткового возраста он находился в инвалидной коляске. Его матери за счет пожертвований удавалось платить за дорогостоящую реабилитацию.

Он учился на факультете академического вокала в МПГУ, куда приезжал с матерью на такси. Певец хотел выйти на профессиональную сцену и оплачивать свою реабилитацию самостоятельно.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. Тогда четверо вооруженных людей ворвались в зал перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание, а затем скрылись. Во время нападения Вербенин получил несколько выстрелов в грудь и упал на свою девушку Наташу. От ранений певец скончался на месте. Наташе удалось спастись.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине назвали исполнителей удара по нефтебазе на юге России

    В Кремле высказались о мирном процессе с Украиной

    Кремль отреагировал на новую атаку на компрессорную станцию «Турецкого потока» в России

    Раскрыт неожиданный внешний фактор ухудшения памяти

    В российском регионе суд поставил точку в деле о мошенничестве на 367 миллионов рублей

    Появились свежие данные о пострадавших при ракетной атаке ВСУ на столицу региона России

    Единственный призер Олимпиады от России раскрыл отношение иностранцев к нему

    В России объяснили решение воздержаться от голосования в ООН по теме конфликта в Иране

    В работе Telegram по всему миру произошел масштабный сбой

    В Кремле высказались о контактах Дмитриева с США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok