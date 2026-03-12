Закрывшего от пуль в «Крокусе» свою девушку певца-инвалида похоронили спустя два года

Певца с инвалидностью Максима Вербенина, погибшего во время теракта в «Крокус Сити Холле», смогли похоронить только спустя два года. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным канала, его мать два года не могла найти останки сына. До определенного момента на руинах концертного зала не получалось обнаружить даже ДНК Максима.
Похоронили его в конце февраля на Троекуровском кладбище.
Вербенин страдал от спинальной мышечной атрофии (СМА). Из-за болезни с подросткового возраста он находился в инвалидной коляске. Его матери за счет пожертвований удавалось платить за дорогостоящую реабилитацию.
Он учился на факультете академического вокала в МПГУ, куда приезжал с матерью на такси. Певец хотел выйти на профессиональную сцену и оплачивать свою реабилитацию самостоятельно.
Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. Тогда четверо вооруженных людей ворвались в зал перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание, а затем скрылись. Во время нападения Вербенин получил несколько выстрелов в грудь и упал на свою девушку Наташу. От ранений певец скончался на месте. Наташе удалось спастись.