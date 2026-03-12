Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:30, 12 марта 2026Мир

Запад встревожился из-за послания нового верховного лидера Ирана

NYT: Запад встревожился из-за слов Хаменеи об открытии новых фронтов конфликта
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Office Of The Iranian Supreme Leader / WANA / Reuters

Заявление верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи о потенциальном открытии «новых фронтов» конфликта встревожило западных чиновников. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Мы изучаем возможность открытия других фронтов, на которых враг имеет небольшой опыт и будет сильно уязвим. Их открытие будет осуществлено в случае продолжения боевых действий и с учетом интересов Исламской республики», — указал глава государства.

Как отмечают авторы материала, Хаменеи не уточнил, о каких фронтах идет речь. При этом некоторые западные официальные лица выразили обеспокоенность тем, что «Иран может активизировать спящие ячейки в Европе».

Ранее Хаменеи заявил, что Иран потребует от США компенсацию за ущерб, нанесенный в результате атак по территории страны.

9 марта президент России Владимир Путин поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием на пост верховного лидера Ирана. Он подчеркнул, что Москва «была и будет» надежным партнером Исламской Республики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о критическом состоянии нового лидера Ирана

    Пашинян захотел внести поправку Алиева в Конституцию

    Внешность Оксаны Самойловой на видео без фильтров вызвала споры в сети

    В России захотели дать право присутствовать на родах не только членам семьи

    Верховный лидер Ирана высказал позицию по Ормузскому проливу

    Зеленский объявил об учреждении на Украине дня языка соседнего народа

    Самого юного террориста России из Minecraft арестовали по новому уголовному делу

    Уехавший в Израиль Слепаков раскрыл связанную с эмиграцией сложность

    Ребенок вышел на кухню и встретил поедающую хлопья незнакомку без штанов

    Запад встревожился из-за послания нового верховного лидера Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok