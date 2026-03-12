Запад встревожился из-за послания нового верховного лидера Ирана

NYT: Запад встревожился из-за слов Хаменеи об открытии новых фронтов конфликта

Заявление верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи о потенциальном открытии «новых фронтов» конфликта встревожило западных чиновников. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Мы изучаем возможность открытия других фронтов, на которых враг имеет небольшой опыт и будет сильно уязвим. Их открытие будет осуществлено в случае продолжения боевых действий и с учетом интересов Исламской республики», — указал глава государства.

Как отмечают авторы материала, Хаменеи не уточнил, о каких фронтах идет речь. При этом некоторые западные официальные лица выразили обеспокоенность тем, что «Иран может активизировать спящие ячейки в Европе».

Ранее Хаменеи заявил, что Иран потребует от США компенсацию за ущерб, нанесенный в результате атак по территории страны.

9 марта президент России Владимир Путин поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием на пост верховного лидера Ирана. Он подчеркнул, что Москва «была и будет» надежным партнером Исламской Республики.