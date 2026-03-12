Реклама

Экономика
17:50, 12 марта 2026

Западные банки испугались Ирана и начали закрывать офисы

Западные банки отправили работников своих ближневосточных офисов на удаленку
Дмитрий Воронин

Фото: Francois LOCHON / Gamma-Rapho via Getty Images

Западные банки испугались заявления представителей Ирана, пообещавших ответить на удар Израиля по банку в Тегеране, и начали закрывать офисы. В частности, работу всех своих отделений в Катаре остановил международный банк HSBC, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что как минимум до 16 марта все свои офисы в ОАЭ закрыл американский Citibank, а британский Standard Chartered отправил дубайских сотрудников на удаленку.

Ранее о том, что ряд банков в Дубае, в числе которых упоминался Goldman Sachs, попросили в среду сотрудников продолжить работу из дома, написало агентство Bloomberg.

Это произошло в тот же день, когда иранские военные заявили, что «потерпевшие неудачу в военных целях» США и Израиль своей атакой открыли Тегерану путь для нанесения ударов по принадлежащим им экономическим центрам и банкам.

