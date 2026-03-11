Иран анонсировал ответные удары по банкам США и Израиля

Иранские военные анонсировали ответ США и Израилю на удар по банку

Иранские военные анонсировали ответ на удар по зданию банка в Тегеране. Об этом со ссылкой на заявление представителя центрального штаба ВС страны сообщает ТАСС.

В нем, в частности, говорится, что «потерпевшие неудачу в военных целях» США и Израиль своей атакой открыли Ирану путь для нанесения ударов по принадлежащим им экономическим центрам и банкам.

Ранее в американском Сенате не стали отрицать ежедневные траты на удары по Ирану в размере 900 миллионов долларов.

Как пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников Пентагона, Тегеран адаптировался к атакам и сделал ставку на выживание. По словам собеседника издания, уже сам факт продолжения сопротивления можно считать успехом противника сил США и Израиля.