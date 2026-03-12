Застрявшим в Дубае россиянкам предложили знакомиться с мужчинами в ресторанах

Россиянкам предложили убеждать мужчин делать дорогие заказы в заведениях ОАЭ

Застрявшим в Дубае туристкам из России предложили подработку, на которой надо знакомиться с мужчинами в ресторанах и убеждать их делать дорогие заказы. Об этом пишет РИА Новости.

Уточняется, что подобные объявления стали появляться в русскоязычных чатах, где обсуждаются возможности вылета из ОАЭ. Также в них соотечественницы, застрявшие в стране, начали сами интересоваться вариантами подработки из-за нехватки денег.

В основном россиянкам предлагают работу хостес более чем за 60 тысяч рублей в неделю. Так, например, в одном из чатов пользователь с ником «Император бой» опубликовал объявление о том, что в лаундж-бар на данную позицию требуются девушки со знанием английского, опрятным внешним видом и умением общаться. Наличие опыта при этом не является обязательным требованием.

В ответ на уточняющий вопрос корреспондента он пояснил, что предстоит заниматься консумацией — «разводом» мужчин на дорогие заказы, но без интима. Он также добавил, что за выезд с клиентами из ресторана предусмотрены штрафы и увольнение. «В хороший ресторан в Дубае нужна хостес русскоговорящая, ухоженная, со знанием английского (строго)», — написал пользователь с ником Мадамасан. Уточняется, что без иностранного языка россиянкам можно устроиться на автомойки -— такие вакансии тоже есть.

Ранее власти Дубая поручили отелям продлить проживание застрявших в стране туристов из-за отмены рейсов. Уточняется, что если гость страны не может оплатить продление проживания, то отель обязан сообщить об этом департаменту.

