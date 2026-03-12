Заявление о моратории на снятие наличных в России оказалось дипфейком

Видео о моратории на снятие наличных в России оказалось дипфейком

Заявление от лица председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной о моратории на снятие наличных в России оказалось дипфейком. В публикации говорится, что деньги россиян в банке — не их личные средства, а финансовые обязательства банка перед ними.

«Если будет мораторий на снятие наличных, то банк ваших прав этим никак не нарушает», — якобы сообщает Набиуллина. Видео при этом содержит признаки монтажа. На это указывает несовпадающая с речью мимика и механический тембр голоса. Его авторы,, использовали ранее опубликованное изображение главы ЦБ и наложили на него звук. Кроме того, на канале, опубликовавшем видео с Набиуллиной, содержится целый ряд роликов с неподтвержденной информацией.

То, что видео с Набиуллиной является дипфейков, подтверждает система анализа и мониторинга сфабрикованного аудиовизуального контента «Зефир».

Оригинальное видео было снято 13 февраля, на нем запечатлено выступление Набиуллиной по итогам заседания Совета директоров Банка России. Председатель ЦБ говорила об экономической ситуации в России: поднимались темы инфляции, роста экономики, денежно-кредитных условий и будущие решения ЦБ по части ключевой ставки. Речи о моратории на снятие наличных не шло.

Данное видео уже использовалось для создания дипфейков.

Дипфейки о запрете на снятие наличных уже неоднократно публиковались в аккаунтах, распространяющих недостоверную информацию .Так, в соцсетях ранее появилось видео с омбудсменом Татьяной Москальковой, которая якобы говорит, что запрет на снятие наличных не нарушает права человека. Оригинальное видео было опубликовано 14 декабря 2025 года — это интервью Москальковой ТАСС о политзаключенных на Украине.

С 1 сентября в России вступил в силу закон № 41-ФЗ, в рамках которого российские банки смогут ограничивать снятие через банкомат наличности не более 50 тысяч рублей в сутки. Однако речь идет лишь о подозрительных операциях.

В разъяснениях ЦБ говорилось, что банк прежде, чем выдать наличные со счета человека через банкомат, будет обязан проверить, не снимает ли человек деньги под влиянием мошенников. При проверке он будет руководствоваться специальным перечнем признаков таких операций. Если банк найдет такие признаки, он должен будет на 48 часов ограничить выдачу наличных на сумму не более 50 тысяч рублей в сутки, а также незамедлительно уведомить клиента о причинах ограничения. За это время человек, который находится под воздействием злоумышленников, может одуматься и отказаться от снятия наличных и их передачи мошенникам.

С 2026 года банки в рамках требований Банка России и Росфинмониторинга обязаны проверять операции своих клиентов на признаки мошенничества и предотвращать подозрительные операции. Критерии таких переводов с 2018 года устанавливает Банк России и периодически их обновляет.

В докладе ЦБ от 30 января также говорилось, что полный отказ от наличных денег в России к 2030 году является маловероятным, в частности из-за регулярных перебоев в работе сети. Регулятор ожидает, что доля наличных в розничных расчетах к 2030 году сохранится на уровне около 10 процентов.

Для поддержания доступности наличных ЦБ планирует модернизировать рынок инкассации, допустить большее число участников к услугам перевозки денег и определить модели оптимизации затрат на инфраструктуру.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».