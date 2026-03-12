Жители российского города пожаловались на мусорный коллапс

Жители Нижнего Новгорода пожаловались на невывоз мусора во дворах домов

Жители Нижнего Новгорода пожаловались на свалки мусора во дворах домов, сообщает «Подъем».

Жители Московского района города даже организовали фотовыставку «царь-свалок». Сообщается, что в одном из дворов отходы не убирают уже две недели.

В мэрии заявили, что знают о сложившейся ситуации, однако отметили, что проблемы с вывозом мусора возникли из-за снегопадов, которые мешают проезду мусоровозов. Также в мусорном коллапсе, по мнению администрации, виноваты автомобили, припаркованные на обочинах дворовых проездов. Также власти решили пересчитать, хватает ли мусорных баков, и «пересмотреть расположение некоторых контейнерных площадок».

