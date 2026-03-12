Реклама

17:04, 12 марта 2026Экономика

Жители российского города пожаловались на мусорный коллапс

Жители Нижнего Новгорода пожаловались на невывоз мусора во дворах домов
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Жители Нижнего Новгорода пожаловались на свалки мусора во дворах домов, сообщает «Подъем».

Жители Московского района города даже организовали фотовыставку «царь-свалок». Сообщается, что в одном из дворов отходы не убирают уже две недели.

В мэрии заявили, что знают о сложившейся ситуации, однако отметили, что проблемы с вывозом мусора возникли из-за снегопадов, которые мешают проезду мусоровозов. Также в мусорном коллапсе, по мнению администрации, виноваты автомобили, припаркованные на обочинах дворовых проездов. Также власти решили пересчитать, хватает ли мусорных баков, и «пересмотреть расположение некоторых контейнерных площадок».

Ранее жители Русско-Высоцкого Ленинградской области пожаловались на нелегальные свалки на улицах вблизи жилых домов.

