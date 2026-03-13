Реклама

01:00, 13 марта 2026Ценности

60-летняя супермодель вызвала ажиотаж в сети видео в прозрачном нижнем белье без фильтров

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @paulinaporizkov

Известная американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова опубликовала видео в откровенном нижнем белье и вызвала ажиотаж в сети. Пост и комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

60-летняя манекенщица запечатлела себя на камеру в распахнутом халате и розовом комплекте, который состоял из прозрачного бюстгальтера и кружевных трусов. Знаменитость продемонстрировала фигуру с разных ракурсов, а также показала крупным планом морщины на шее. «Несмотря на все очевидные недостатки возраста, я чувствую себя сексуально и комфортно в своем теле», — подписала Поризкова необработанный фильтрами ролик.

Поклонники, в свою очередь, восхитились естественной внешностью звезды и принялись писать ей в комплименты: «Я была бы счастлива выглядеть так в 42», «Тебе 60 и ты выглядишь потрясающе», «Я ценю твое желание быть честной в отношении старения. Мне скоро 50 и я хочу полюбить себя также», «Ты невероятно красива», «Совершенная красота, как внутри, так и снаружи».

В августе прошлого года Паулина Поризкова показала видео без фильтров со словами «люблю свой возраст».

